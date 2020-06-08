Эксперт: Поправки к Конституции поднимают статус социальных работников

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08.06.2020, 20:30, Новости дня

Внимание к деятельности сотрудников социальной сферы в Конституции придает им дополнительный стимул в работе, а также поднимает их статус, сообщила директор по развитию АНО «Детский хоспис» Анна Кудря, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с социальными работниками.

«Очень важно, что поднимается статус специалистов, тех, кто работает в социальной сфере и помогает гражданам… Когда мы в основном законе упоминаем социальных работников, волонтеров – это очень мощная мотивация продолжать работать, это действительно показывает важность труда в социальной сфере», – передает ее слова ТАСС.

Кудря добавила, что считает предлагаемые поправки в социальной сфере декларацией того, что государство «не оставит людей», которые столкнулись с трудностями, «один на один со своими проблемами», что общество «подхватит людей, которым нужна помощь».

Ранее президент Владимир Путин в День социального работника рассказал о новых мерах поддержки социальных работников государственных учреждений и некоммерческих организаций.

Президент также отметил, что предлагаемые поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, рассчитаны на годы вперед. По его словам, они направлены на то, чтобы окружить заботой нуждающихся в помощи.



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