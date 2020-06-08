Мнение: Цифровой юань, американская империя после беспорядков и сравнение Китая с Гитлером

08.06.2020, 20:25, Разное

1. Прошло 11-е заседание Клуба Зелёной Свиньи. Мы с Кримсональтером обсудили открытие экономики России, слабость Дональда Трампа, замену доллара на цифровой юань и бунт Евросоюза против США. Я прикрепил к посту фрагмент, где мы говорим про интересные перспективы юаня и мрачные перспективы для доллара. Полностью видео можно увидеть вот здесь:

https://sponsr.ru/greenpig

2. Профессор Александр Скоробогатов полагает, что внутреннее противостояние может парадоксальным образом усилить США:

https://asskorobogatov.livejournal.com/49533.html

Чем это все закончится? Некоторые говорят о «закате» Америки, полагая, что нынешние волнения или что-то подобное в будущем приведут к развалу страны. Но исторические прецеденты допускают и совсем другое развитие революционных событий. Римская республика после столетнего периода гражданских войн стала империей и достигла пика могущества. Английская революция, в конечном счете, привела к образованию Британской империи. Французская революция породила феномен Наполеона, а русская революция – Советский Союз. Если приложить эту схему к Америке, то в случае серьезного революционного потрясения на смену американской демократии может прийти настоящая империя, у которой внутри все будут приведены к покорности, а вовне влияния станет еще больше. В этом случае и для своих, и для чужих Америка не только не ослабнет, но станет еще сильнее.

Действительно: гражданские войны и революции, разрушительные сами по себе, иногда заставляют нацию встряхнуться и, засучив рукава, организовать золотой век или экономическое чудо в своём государстве.

Впрочем, если в США победят социалисты, на спокойную жизнь американцы смогут рассчитывать навряд ли. Американская Империя будет пытаться поставить на колени перед лутерами и другие страны, а другие страны будут активно возражать против насаждения таких идей.

3. Глава Госдепа США применяет аргумент ad Hitlerum к Китаю:

https://lenta.ru/news/2020/06/07/us_china/

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил ужесточение политики Китая по отношению к Гонконгу с действиями нацистской Германии во время Второй мировой. Об этом сообщает «Дэйли Коллер».

Он отметил, что Китай, лишая жителей Гонконга их свобод, нарушает свои обязательства перед Великобританией. По мнению Помпео, Германия нарушала схожие обещания, когда только начинала выступать против остальной Европы.

Американский чиновник подчеркнул, что КНР стремится стать единственной, величайшей державой мира. Однако при этом США «обязаны дипломатично выстраивать отношения с Коммунистической партией Китая».