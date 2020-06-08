Премьер Армении уволил ключевых силовиков. Глава Генштаба на фоне коронавируса устроил роскошную свадьбу сына

08.06.2020, 20:24, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сменил трех ключевых руководителей силовых структур.

Генерал-лейтенант Оника Гаспарян назначен на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил вместо Артака Давтяна.

Полковник Аргишти Кярамян занял пост директора Службы национальной безопасности (СНБ) вместо Эдурада Мартиросяна, который проработал на этой должности всего два с половиной месяца. Полковник Ваге Казарян назначен на должность начальника полиции вместо Армана Саргсяна.

“Решения де-юре вступят в силу после их подписания президентом республики. Генерал-лейтенанту Артаку Давтяну, полковнику Эдуарду Мартиросяну и полковнику Арману Саргсяну выражаю благодарность за проделанную ими за это время работу и приложенные усилия”, – ​написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Теперь уже бывший глава Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян оказался в центре скандала из-за свадьбы сына, которую он провел во время чрезвычайного положения и распространения коронавируса в стране. По данным армянской службы Радио Свобода, комендатура изучит историю вокруг свадьбы, в случае нарушения режима ЧП виновные будут привлечены к ответственности.

Свадьба сына Артака Давтяна, как писала газета “Грапарак”, состоялась в его роскошном особняке, расположенном недалеко от центрального корпуса Министерства обороны. На ней присутствовали более ста человек, в том числе высокопоставленные военные чиновники, их автомобили были припаркованы возле особняка Давтяна.

Сам Давтян не стал отрицать факт организации свадьбы на фоне пандемии, заявив, что “перед законом все равны” и он готов нести ответственность. “На мой взгляд, нарушений не было, но пусть это выясняют соответствующие органы. Просто хочу напомнить, что у всех есть право на личную жизнь”, – ​сказал он изданию Armenpress.am.

Артак Давтян был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил после Бархатной революции 24 мая 2018 года, до этого он был командиром пятого армейского корпуса.

По данным на 8 июня, в Армении количество заболевших COVID-19 достигло 13 325, с начала эпидемии умерли 211 человек.

Власти Армении призывают население воздерживаться от массовых мероприятий. Пашинян 29 мая говорил, что по числу заразившихся на 1 миллион человек “Армения обошла Иран и Францию и приближается к итальянскому сценарию”. В субботу он сказал, что страна проходит “через ад”, поскольку один человек умер только из-за “задержки в оказании медицинской помощи”.

Пашинян и его семья тоже заболели COVID-19, ни у кого не было температуры и симптомов заболевания. “Все мы должны соблюдать эпидемиологические нормы безопасности – носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки”, – сказал тогда он.