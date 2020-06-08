 

В Беларуси блогера Тихановского оставили под стражей до президентских выборов

08.06.2020, 20:24, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuБелорусские суды оставили под стражей на два месяца известного блогера, автора ютуб-канала “Страна для жизни” Сергея Тихановского, пишет украинская служба Радио Свобода. 

Такое решение суд вынес 8 июня, когда истекал срок его 10-дневного ареста. По словам его соратника Александра Кабанова, 9 июня официально будет объявлена статья Уголовного кодекса, по которой обвиняется Тихановский. 

Сергея Тихановского задержали сначала 6 мая во время встречи с подписчиками его канала недалеко от Могилева и отправили в ИВС на  15 суток за акцию против объединения с Россией, прошедшую аж 20 декабря 2019 года. Тогда блогера отпустили. После протестов он заявил, что собирается участвовать в выборах президента Беларуси. 

На свободу Тихановский вышел 21 мая и стал руководителем инициативной группы своей жены Светланы Тихановской. В последующие две недели в Минске и других городах Беларуси собирались огромные очереди желающих подписаться в их поддержку. Однако вечером 29 мая в Гродно произошла провокация, в результате которой Сергея Тихановского задержали спецназовцы.

Сейчас Сергей Тихановский находится в минском следственном изоляторе №1. После задержания Тихановского прошли обыски в его студии, на даче и в квартире матери. Также начались преследования членов инициативной группы его супруги. 

1 июня его супруга опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что расценивает провокацию и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении ее супруга “как грубую попытку заинтересованных лиц препятствовать осуществлению мной избирательных прав”. 

Белорусские правозащитники уже признали Сергея Тихановского политзаключенным. Ему и другим задержанным должны официально предъявить обвинения не позднее вечера понедельника, 8 июня.

ОБСЕ и Европарламент призвали освободить Сергея Тихановского и его соратников и пригрозили белорусским властям санкциями.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. 



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