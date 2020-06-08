 

Авиаинженер объяснил бессмысленность возрождения проекта Ту-334

08.06.2020, 20:16, Новости дня

Советский самолет Ту-334 уже устарел, поэтому он не сможет заменить авиалайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), а модифицировать его на базе старых чертежей будет бессмысленно, сообщил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт, экс-конструктор «Гражданские самолеты Сухого» Вадим Лукашевич.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство пассажирского самолета Ту-334, который был разработан в 90-х годах, но в серийное производство так и не пошел. Такой авиалайнер мог бы использоваться на внутренних рейсах вместо «проблемного» SSJ-100, считает Кутепов.

«Ту-334 – это самолет технологически другого уровня, нежели Superjet. К тому же, по большому счету, Ту-334 не закончил испытания. Для своего времени это был очень хороший самолет, но так как им не занимались дальше, на сегодняшний день он уже устарел. То есть для того, чтобы его можно было бы выпустить на линии, его нужно будет перерабатывать, делать более современным», – говорит Лукашевич.

Эксперт объясняет, что дорабатывать Ту-334 невыгодно, так как многие заводы, которые когда-то производили для него детали, скорее всего, сейчас закрыты, а строить новый завод для производства смолета по старым чертежам бессмысленно. Когда лайнер находится в производстве и эксплуатации, он живет, изменяясь с новыми технологиями, достижениями, конкурентами и прочее. А Ту-334 – машина, которая умерла, законсервировав в себе состояние 30-летней давности. Целесообразнее довести до ума уже проверенный, со всеми выявленными недостатками SSJ-100, в разработку и производство которого уже вложены миллиарды долларов, говорит Лукашевич.

«Либо можно доработать среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, который сейчас уже испытывается, а потом, допустим, на его базе сделать укороченную модификацию. Так делала, например, авиастроительная компания Airbus: сначала создали самолет A320, после сделали удлиненную модификацию А321 с повышенной пассажировместимостью и укороченную А319. Когда есть одна базовая модель, все проще: налаживание производства, испытания, оборудование универсально», – считает Лукашевич.

Ранее мексиканская авиакомпания сообщила, что самолеты SSJ-100 идеально подходят для эксплуатации в условиях низкого спроса в период пандемии.



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