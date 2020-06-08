 

В США помечтали о возвращении танцевавшего под русские песни Буша-младшего

08.06.2020, 20:16, Новости дня

Пользователи западных интернет-ресурсов вспомнили видео 12-летней давности, на котором Джордж Буш-младший (43-й президент США в 2001-2009 годах) танцует под русскую народную песню «Барыня» вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Публикация в соцсети Reddit носит название: «Возврат в прошлое: пьяный Джордж Буш танцует под народную песню Владимира Путина». Многие пользователи требуют «вернуть им 2008 год» и замечают, «как все изменилось», передает «Царьград».

На кадрах видно, как Путин водит хоровод с артистами на сцене, а Буш танцует с женщиной перед сценой. Видео было снято во время визита Буша-младшего в Сочи 5-6 апреля 2008 года. Это был последний визит Буша в Россию в должности президента США, в ноябре того же года президентом США был избран Барак Обама. Ролик был опубликован в рамках проекта «Путин. 20 лет» на сайте Кремля, в него включены фото и видеоматериалы за время президентства Путина.

«Старые добрые времена», – вспоминают комментаторы. «Он был не большого ума, но по сравнению с [нынешним президентом США Дональдом] Трампом он просто гений», – полагают пользователи Сети.

В то же время некоторые напоминают, что Буш-младший развязал две войны и несет ответственность за смерти миллионов. «А Трамп, какой бы он ни был, – самый миролюбивый президент на моей памяти», – пишут пользователи.

Между Путиным и Бушем-младшим установились хорошие отношения. Российский лидер называл своего коллегу «порядочным человеком и хорошим товарищем».



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