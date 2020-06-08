В Украине смягчили требования к работе рынков в условиях карантина

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08.06.2020, 20:15, Новости дня

В Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Соответствующее постановление заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Виктора Ляшко от 6 июня опубликовано на сайте Министерства здравоохранения. 

В документе перечислены требования к работе рынков: 

работники допускаются на работу в маске или респираторе после прохождения температурного скрининга;
на входе должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками, а также информационные материалы о профилактике коронавирусной болезни COVID-19;
посетители должны быть в масках или респираторах, при этом нос и рот должны быть прикрыты;
должна проводиться дезинфекция поверхностей каждые три часа;
расстояние между продавцами и покупателями должно составлять 1,5 м;
на 10 м² площади должен находиться один посетитель.

“Смягчение не означает отмену [ограничений]. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке – информируйте Госпродпотребслужбу”, – написал Ляшко в Facebook 8 июня. 

Пом’якшили протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину.Ключові правила:* допуск працівників на ринок після…

Posted by Viktor Liashko on Esmaspäev, 8. juuni 2020

В апреле в Украине из-за эпидемической ситуации на полмесяца запрещали работу рынков.  

В требованиях к работе рынков, которые были приняты в конце апреля, говорилось об обязательном температурном скрининге для всех, в том числе для посетителей. В обновленных правилах этот пункт исчез. Также было требование оборудовать места торговли защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика), сейчас его нет. 

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

В Украине по состоянию на 8 июня общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462, 797 человек умерли, 12 195 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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