Столтенберг назвал сотрудничество Китая и России угрозой безопасности стран НАТО
08.06.2020, 20:15, Новости дня
Действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. Об этом, выступая 8 июня на презентации программы НАТО-2030, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Euractiv.
Россия безудержно наращивает военную активность, а две основные проблемы, которые исходят от Пекина, – обновление вооружений и применение пропаганды и дезинформации, отметил он.
Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, например, в 5G, подчеркнул генсек.
То, что КНР все больше сотрудничает с Россией, будет иметь последствия для безопасности союзников по НАТО, предупредил Столтенберг. При этом, по его словам, НАТО не рассматривает Китай как врага, но должен готовиться противостоять “его растущей мощи”.
В итоговой декларации саммита НАТО, который прошел в декабре 2019 года в Лондоне, действия России были названы угрозой для евроатлантической безопасности.
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