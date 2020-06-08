 

Столтенберг назвал сотрудничество Китая и России угрозой безопасности стран НАТО

08.06.2020, 20:15, Новости дня

Действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. Об этом, выступая 8 июня на презентации программы НАТО-2030, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Euractiv.

Россия безудержно наращивает военную активность, а две основные проблемы, которые исходят от Пекина, – обновление вооружений и применение пропаганды и дезинформации, отметил он.

Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, например, в 5G, подчеркнул генсек.

То, что КНР все больше сотрудничает с Россией, будет иметь последствия для безопасности союзников по НАТО, предупредил Столтенберг. При этом, по его словам, НАТО не рассматривает Китай как врага, но должен готовиться противостоять “его растущей мощи”.

В итоговой декларации саммита НАТО, который прошел в декабре 2019 года в Лондоне, действия России были названы угрозой для евроатлантической безопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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