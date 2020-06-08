 

В Москве установят памятник главе советской атомной отрасли Ефиму Славскому

08.06.2020, 20:08, Новости дня

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме утвердила установку в Москве памятника одному из основателей и руководителей отечественной атомной промышленности и ядерной индустрии Ефиму Славскому, сообщил глава комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

«Утвердила. Принято решение провести закрытый конкурс на создание этого произведения. Планируется поставить недалеко от метро «Третьяковская». (…) Славский – трижды Герой Советского Союза, таких деятелей у нас мало, мягко выражаясь, уникальная личность, создатель ядерного оружия», – передает РИА «Новости» сообщение Воскресенского.

По его словам, предложение установить монумент поступило от ведомственной организации атомщиков.

«Они на своей территории прилегающей перед зданием около метро предлагают возвести. У них, кстати, юбилей, поэтому они в связи с празднованием юбилея решили возвести памятник своему основоположнику», – подчеркнул он.

Ефим Славский родился в 1898 году, являлся советским государственным и партийным деятелем, специалистом в области цветной металлургии. Трижды Герой Социалистического Труда, один из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия. 



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