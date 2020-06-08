 

Россия и США договорились о переговорах по контролю над вооружениями

08.06.2020, 20:08, Новости дня

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли 22 июня в Вене проведут переговоры по контролю над вооружениями, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Госдепа США.

Вашингтон не исключил, что на переговорах речь будет идти о возможном продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). США намерены добиться от РФ привлечения к переговорам китайской стороны, передает ТАСС.

Договор в силе до 5 февраля 2021 года, если его до этого срока не заменят последующим соглашением.

В МИД заявляли, что РФ предлагает США продлить ДСНВ на пять лет, чтобы за этот срок выработать новый механизм. Представители Вашингтона, как отмечали в Москве, не изъявили желания продлить ДСНВ во время последних переговоров с высшим руководством России.



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