Мнучин обсудил с Силуановым меры по поддержанию экономики в период пандемии

08.06.2020, 20:06, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник побеседовал с министром финансов РФ Антоном Силуановым, сообщил Минфин.

Как отмечается в официальном заявлении, с которым выступил пресс-секретарь ведомства, собеседники обсудили пандемию COVID-19 и меры по поддержанию экономики, принимаемые в США и России.

Кроме того, Мнучин и Силуанов обсудили прогресс в реализации Инициативы по приостановке обслуживания долга для беднейших стран в связи с пандемией. Мнучин приветствовал решение России принять полномасштабное участие в этой инициативе.