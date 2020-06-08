 

Мнучин обсудил с Силуановым меры по поддержанию экономики в период пандемии

08.06.2020, 20:06, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник побеседовал с министром финансов РФ Антоном Силуановым, сообщил Минфин.

Как отмечается в официальном заявлении, с которым выступил пресс-секретарь ведомства, собеседники обсудили пандемию COVID-19 и меры по поддержанию экономики, принимаемые в США и России.

Кроме того, Мнучин и Силуанов обсудили прогресс в реализации Инициативы по приостановке обслуживания долга для беднейших стран в связи с пандемией. Мнучин приветствовал решение России принять полномасштабное участие в этой инициативе.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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