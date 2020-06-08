В США развернулась дискуссия о реформе полиции

08.06.2020, 20:06, Новости дня

Законодатели-демократы призвали к проведению крупнейшей за десятки лет реформы полиции, в том числе к созданию общенационального реестра нарушений со стороны полицейских и к упрощению подачи исков для жертв полицейского насилия.

В среду демократы в Палате представителей планируют начать слушания по так называемому «Закону о справедливости в работе полиции», надеясь принять его к концу месяца. Чтобы законопроект был принят, он должен также получить поддержку контролируемого республиканцами Сената, где слушания назначены на следующую неделю.

Пока неясно, сколько найдется республиканцев, готовых поддержать идею реформы полиции. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти выражает уверенность, что двум партиям «удастся найти точки соприкосновения».

Президент Трамп в воскресенье написал в «Твиттере»: «Я хочу, чтобы у нас были прекрасные и получающие хорошую зарплату правоохранительные органы. Я хочу закона и порядка!»

В описании подготовленного демократами законопроекта отмечается, что «устойчивые и бесконтрольные предрассудки в работе полиции и историческая нехватка ответственности влекут за собой разрушительные последствия для афроамериканской общины».

Авторы законопроекта призывают на федеральном уровне запретить применение удушающих захватов и ордеров, позволяющих полиции без предупреждения входить в жилища подозреваемых по делам о наркотиках, а также стимулировать введение аналогичных запретов на уровне штатов и муниципалитетов путем удержания федерального финансирования.

В ряде регионов местные власти уже запретили полиции применять тактики, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда, вызвавшей волну протестов.

Инициатива демократов также призвана упростить привлечение полицейских к ответственности. В частности, предлагается изменить концепцию «условного иммунитета», которая часто защищает офицеров от гражданских исков со стороны людей, которые считают, что полиция обошлась с ними ненадлежащим образом.

В другом положении говорится, что жертвам нужно будет лишь доказать, что полиция нарушила их гражданские права «по неосмотрительности», тогда как сейчас необходимо доказать, что действия полицейских носили «преднамеренный» характер.

На фоне гибели Флойда некоторые активисты призывают принять гораздо более решительные меры, в том числе «лишить полицию финансирования». Некоторые активисты поясняют, что их цель – не добиться полного упразднения полиции, но перенаправить часть средств из ее бюджета на социальные, образовательные и иные нужды.

Городской совет Миннеаполиса планирует упразднить муниципальную полицию, а мэры двух крупнейших городов США – Нью-Йорка и Лос-Анджелеса – хотят сократить финансирование полиции в пользу общественных программ в бедных районах.

Трамп в понедельник подверг критике эту идею. «Закон и порядок, а не прекращение финансирования и упразднение полиции. Радикальные левые демократы сошли с ума!» – написал он в «Твиттере».

И.о. министра внутренней безопасности Чэд Вулф в эфире программы Fox News Sunday назвал «абсурдной» идею сократить финансирование полиции. «На мой взгляд, это нецелесообразно, – сказал он. – Это политическое заявление».