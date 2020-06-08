Мнение: Правительство ослабляет ограничения на въезд и выезд из РФ

08.06.2020, 20:00, Разное

Правительство объявило, что смягчает режим въезда и выезда из страны.

Режим ограничений выезда из России и въезда в страну, введённый из-за распространения новой коронавирусной инфекции, смягчён. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Так, граждане России смогут выехать из страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам. Такое право будет и у тех, кто отправляется за рубеж на лечение, а также на работу или учёбу.

Из вступительного слова Михаила Мишустина на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 8 июня 2020 года

Иностранные граждане смогут въехать в страну при соблюдении похожих условий: если собираются проходить лечение в российских медицинских организациях или чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках.

Как уточнил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 8 июня, решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд и выезд было принято по итогам рассмотрения поступивших в Правительство обращений граждан.

http://government.ru/news/39842/ – цинк (там же официальный документ)

А в Москве и вовсе снимают все ограничения уже с 9 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня системы пропусков, графика прогулок и в целом режима самоизоляции в столице.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 года — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», — написал мэр Москвы в своем блоге.

https://www.rbc.ru/society/08/06/2020/5ede1f219a7947013d9863e7 – цинк

Такую спешку можно объяснить разве что подготовкой к референдуму по поправкам в Конституцию. Впрочем, часть граждан на эти ограничения и так благополучно забивала.

У нас в Севастополе частичное смягчение ограничений будет с 15 июня, при этом блокпосты и обсерваторы никуда не денутся.

PS. А Мавзолей снова прячут за картонкой. То самое место, где 24 июня 1945 года кидали знамена побежденной нацистской Германии. Что сказать, тупые мудаки, которые потом удивляеются, а чего это в Европе нашу историю не уважают, памятники рушат. В том числе и из-за таких мудаков не уважают. Если сами не уважаете, не ждите, что ее будут уважать другие.

PS2. На тему повторяющихся вопросов про голосование (идти/не идти – поддерживать/не поддерживать). Схожу. Проголосую против.