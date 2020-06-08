Мнение: На побывку из цифрового лагеря

08.06.2020, 19:57, Разное

А вообще тревожно с этой отменой ограничений. “Я думала, это весна, а это оттепель”. Как бы не оказалось так, что сразу после 1 июля, то есть после окончания дебильного ритуала “одобрения поправок об обнулении”, всех запрут на куда более мощный и свирепый карантин – и уж тут-то робот Собянин отыграется за всё!

Очень похоже, что будет именно так – причем под одобрительные вопли “прогрессивной общественности”, давно уже мысленно променявшей свободу на безопасность “по самому выгодному курсу”. Напялят маски в три слоя – и отправятся сидеть на карантин с утроенной энергией. Не зря про таких говорили в начале прошлого века – “каменная задница”.

Единственное, что могло бы спасти от такого сценария – это, пожалуй, только НЕОЖИДАННЫЕ результаты ритуальной процедуры “голосования”, и вызванный этим политический кризис с последующим сползанием в хаос (см. США, где карантины по факту отменили именно таким образом). Но на это, увы, совсем не приходится рассчитывать – поскольку совершенно не видно никакой общественной силы, которая могла бы это спровоцировать.

Тупиковая ситуация. Нас, по сути, отпустили из тюрьмы домой – “на побывку”. И ненадолго – всего на 3 недели.