 

Мнение: Собянин и козел…

08.06.2020, 19:54, Разное

Собянин освободил москвичей от самоизоляции, цифровых пропусков, графиков прогулок…. С завтрашнего дня ничего этого в Москве не будет. Можно возвращаться?

Вспомнился анекдот… про козу.

Женщина пришла к мулле жаловаться, мол,  жизнь невыносима,  живем в двушке с мужем, с дочерью и сыном, у сына – жена и ребенок…

Мулла посоветовал купить козла….

Через две недели женщина снова пришла к мулле:

– Жизнь с козлом стала адом…

– Продайте козла… – посоветовал мулла.

Через неделю женщина снова пришла к мулле:

– Спасибо большое! Без козла жизнь сразу наладилась, у нас, оказывается, очень просторная квартира…

В общем, молодец Собянин! Без козла жизнь прекрасна!

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Маколей Калкин снимется в постельной сцене с Кэти Бейтс в сериале “Американская история ужасов”

27.04 / Министр туризма Турции предсказал исчезновение шведского стола в отелях после пандемии коронавируса

01.05 / Более 100 сотрудников НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом

07.05 / Кевин Спейси сравнил массовые увольнения из-за коронавируса с крахом своей карьеры после обвинений в сексуальных домогательствах

29.03 / Наталья Подольская поздравила Владимира Преснякова с днем рождения и опубликовала редкие фото из семейного архива

06.04 / Житель Тюмени едва не погиб после посещения туалета

08.05 / Мнение: Из Венесуэлы с любовью

14.05 / “Не буду за ней бегать!”: скандальный участник “Дома-2” разорвал отношения с возлюбленной

05.06 / Мнение: О трёх главных кошмарах Владимира Путина

26.05 / Мнение: Крым опять не наш

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска