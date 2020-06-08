Мнение: Собянин и козел…
08.06.2020, 19:54, Разное
Собянин освободил москвичей от самоизоляции, цифровых пропусков, графиков прогулок…. С завтрашнего дня ничего этого в Москве не будет. Можно возвращаться?
Вспомнился анекдот… про козу.
Женщина пришла к мулле жаловаться, мол, жизнь невыносима, живем в двушке с мужем, с дочерью и сыном, у сына – жена и ребенок…
Мулла посоветовал купить козла….
Через две недели женщина снова пришла к мулле:
– Жизнь с козлом стала адом…
– Продайте козла… – посоветовал мулла.
Через неделю женщина снова пришла к мулле:
– Спасибо большое! Без козла жизнь сразу наладилась, у нас, оказывается, очень просторная квартира…
В общем, молодец Собянин! Без козла жизнь прекрасна!
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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