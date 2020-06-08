Мнение: Собянин и козел…

08.06.2020, 19:54, Разное

Собянин освободил москвичей от самоизоляции, цифровых пропусков, графиков прогулок…. С завтрашнего дня ничего этого в Москве не будет. Можно возвращаться?

Вспомнился анекдот… про козу.

Женщина пришла к мулле жаловаться, мол, жизнь невыносима, живем в двушке с мужем, с дочерью и сыном, у сына – жена и ребенок…

Мулла посоветовал купить козла….

Через две недели женщина снова пришла к мулле:

– Жизнь с козлом стала адом…

– Продайте козла… – посоветовал мулла.

Через неделю женщина снова пришла к мулле:

– Спасибо большое! Без козла жизнь сразу наладилась, у нас, оказывается, очень просторная квартира…

В общем, молодец Собянин! Без козла жизнь прекрасна!

Фотография отсюда