Ученые: Бессонница опасна для здоровья человека

08.06.2020, 19:53, Разное

Ученые долгое время пытаются выяснить влияние бессонницы на человеческий организм. Специалисты провели несколько исследований и выявили опасность регулярных недосыпов для здоровья.

Сомнолог из Стэнфордского университета Уильям Демент провел эксперимент, участником которого стал 17-летний Рэнди Гарднер. Доброволец смог провести без сна 264 часа, поставив тем самым мировой рекорд. Проанализировав электромагнитную активность мозга через пять бессонных суток, сомнолог отметил, что Гарднер уже не бодрствовал, несмотря на движение с открытыми глазами, а его отдельные мозговые участки пребывали в режиме отдыха. После полного отсыпания добровольца Демент не обнаружил у него физических и психических отклонений. В то же время, результаты этого исследования не согласовываются с выводами предыдущих, окончившихся смертью подопытных собак, которым не давали уснуть на протяжении нескольких недель. Специалисты подчеркивают способность человеческого организма к «отключению» определенных участков мозга в период недостаточного количества сна, однако ее не стоит использовать в течение длительного времени, поскольку повышается риск возникновения ожирения, инсульта, депрессии, инфаркта и диабета второго типа.

Ученые рассказали о существовании редкого наследственного заболевания под названием фатальная семейная бессонница, от которой через шесть-семь месяцев наступает смерть человека, и не существует лекарственных средств.