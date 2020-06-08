Эксперт: Видеоконференция с президентом позволит ускорить развитие сферы соцзащиты

08.06.2020, 19:53, Новости дня

С появлением проблемы коронавируса, в РФ резко возросла роль службы соцзащиты. В последние месяцы принято много решений по поддержке службы соцзащиты и это очень важно. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД директор одного из благотворительных фондов Елизавета Олескина, комментируя итоги видеоконференции Путина и социальных работников.

«Для нас самое важное, что специалисты соцзащиты смогли рассказать друг другу и главе государства о своей работе. А благодаря тому, что это был встреча с президентом, наш разговор привлек большой интерес в обществе. Это очень ценно. До сих пор в нашем обществе редко говорили о соцзащите. А ведь эта служба отвечает за миллионы наших соотечественников, нуждающихся в помощи. Работающие в соцзащите специалисты пока находятся фактически в «слепой зоне» общественного внимания. Из-за этого проблемы этой сферы сложнее решать», – сказала директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина (Москва).

«Вот почему мы были очень рады возможности пообщаться с президентом. Чаще о проблемах соцсферы говорят на таком уровне или чиновники, или лидеры общественных организаций. А сегодня на встречу пригласили сотрудников, работающих «на земле». Такой формат позволил высказаться людям из очень дальних от Москвы регионов. Страна же у нас огромная. Так что, кстати, и сам формат видеоконференцсвязи оказался очень удобен», – отметила собеседница.

«Как известно, соцзащита находится в ведении регионов, а не у всех регионов хватает своих денег на ее развитие. С появлением коронавируса эта проблема только усугубилась. В последние месяцы в РФ принято много решений по поддержке службы соцзащиты и социальных НКО. Соцработников поддержали, когда им приходилось трудиться в условиях распространения коронавируса. Например, федеральный центр помогал стационарам, работающим в режиме изоляции, или социально ориентированным НКО. Правительство в принципе начинает планомерно усиливать поддержку сферы соцзащиты. Это очень важно. Развитие, даже реформирование социальной сферы просто необходимо», – напомнила Олескина.

«Коронавирус обострил ситуацию и усилил склонности людей – и хорошие, и плохие. Но именно благодаря доброте, умению сопереживать, помогать, мы и справляемся с пандемией. Взаимопомощь вообще свойственна людям. Без нее и выжить практически невозможно», – заключила директор благотворительного фонда.

Напомним, 8 июня в РФ отмечается День социального работника. Система социального обслуживания насчитывает более полумиллиона сотрудников – социальных работников, специалистов по социальной работе, педагогических и медицинских работников, руководителей организаций социального обслуживания. Главным в их работе является создание благоприятных и комфортных условий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – пожилых, инвалидов, детей-сирот.

Президент Владимир Путин в понедельник поздравил социальных работников с профессиональным праздником, отметив их деятельное участие в борьбе с коронавирусом. Президент поблагодарил их за мужество и гражданский героизм, сообщается на сайте Кремля. Глава государства провел в режиме видеоконференции встречу с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций. «Я поздравляю всех вас, ваших коллег и соратников и хочу сказать огромное спасибо за ваш подвижнический труд. Такие люди, как вы, великой души и человечности, безграничной доброты и сердечной щедрости пользуются глубоким уважением всего общества», – сказал президент.

Другая участница встречи, директор Центра социального обслуживания населения Прокопьевска Татьяна Гуськова (Кемеровская область) отмечает, что видеоконференция стала первым мероприятием такого рода для социальных работников. «Во время встречи мы узнали, как живут коллеги в других регионах, а ведь в нашей работе не бывает мелочей. Особенно приятно, что несмотря на свою занятость президент обратил внимание на наши проблемы», – рассказала она.

«Такой формат, безусловно, имеет преимущество, поскольку пообщаться с Владимиром Владимировичем удалось гораздо большему количеству людей – и тем, кто имеет проблемы со здоровьем, и пожилым гражданам, и даже детям», – отметила руководитель бюджетного учреждения.

«Видеосвязь в этом плане открывает гораздо больше возможностей для прямого контакта с главой государства. Благодаря такому формату во встрече приняли участие и представители НКО, и социальные работники частных учреждений, и сотрудники Дома милосердия. Хотя выступить нам не удалось, мы все равно довольны, что поучаствовали в такой важной видеоконференции», – заключила Гуськова.