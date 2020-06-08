Коул Спроус и Кайя Гербер замечены вместе на митинге против расизма

08.06.2020, 19:48, Разное

Не так давно звезда сериала “Ривердейл” Коул Спроус был арестован во время митинга Black Lives Matter, но это его не остановило: актер продолжил участвовать в акциях, и делает это не один, а со своей подругой Кайей Гербер. Этот факт не оставили без внимания поклонники Спроуса, которые именно Кайю обвиняли в том, что Коул расстался со своей девушкой и коллегой по “Ривердейлу” Лили Рейнхарт. Правда, тогда к делу подключились инсайдеры E! News, заявив, что с Кайей Коул просто дружит и дружит давно:

Фотографии Кайи в доме Коула – старые: они просто друзья и между ними никогда не было никакой романтики.

На акции протеста Спроус и Гербер были вместе со своими звездными друзьями – Мэделин Петш, Эйсой Гонсалес и Маргарет Куэлли. Не было с ними друга Спроуса, у которого он проводил карантин, – коллеги по “Ривердейлу”, актера Кей Джей Апы, а также Кары Делевинь, с которой в последнее время очень близка Гербер и которая практически не пропускает митинги.

Коул Спроус и Кайя Гербер Коул Спроус и Кайя Гербер Напомним, серия митингов Black Lives Matter началась в Америке пару недель назад и была вызвана гибелью Джорджа Флойда. История задержания и впоследствии убийства этого 46-летнего афроамериканца из Миннеаполиса вызвала гнев в отношении полиции и неравнодушие у всех американцев, к каким бы расе, полу или национальности они не относились. В одном все митингующие схожи – они хотят прекращения полицейского произвола.

Джордж Флойд погиб после задержания полицией. Его подозревали в том, что он расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой. В ходе ареста полицейский почти 8 минут держал колено на шее мужчины, прижимая его к земле. Вопреки словам Флойда о том, что ему нечем дышать, служитель порядка не ослабил хватку, что и привело к трагическим последствиям. Семья Джорджа Флойда заказала экспертизу, по результатам которой стало известно, что он погиб от недостатка кислорода. Державший его полицейский сначала был отстранен от работы, а теперь уже привлечен к ответственности.