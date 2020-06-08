 

Джастин и Хейли Бибер провели романтический уикенд в парке Юты: экскурсия по их дому на колесах за 1 миллион долларов

08.06.2020, 19:48, Разное

Границы многих стран закрыты для путешествий, жить в отеле сейчас решится далеко не каждый, а отдохнуть в красивом месте и получить порцию новых впечатлений тем не менее хочется всем. Джастин и Хейли Бибер придумали выход из положения – приобрели дом на колесах, который идеально подойдет как для семейных путешествий, так и для гастролей. Так, в минувший уикенд пара уже опробовала автодом в деле: они провели выходные в Национальном парке Юта. Издание TMZ опубликовали несколько эксклюзивных кадров с их каникул, а в нашем распоряжении имеются фотографии интерьера трейлера.

По данным иностранных изданий, Джастин приобрел автодом от Marathon Coach, который снаружи выглядит как обычный – только гигантских размеров – туристический автобус для дальних путешествий, а внутри – как номер класса люкс, в котором есть все и даже больше. В частности, владельцу такого дома на колесах предлагается гостиная с камином, объединенная с мини-кухней и столовой; спальня с кроватью king size и телевизором; душевая с туалетом и двумя раковинами; ну и вишенка на торте – инфракрасная сауна. Кроме того, полы в этом автобусе – с подогревом. Стоимость такого автодома варьируется от 995 тысяч до 2,5 миллионов долларов. Сколько именно стоит трейлер семьи Биберов, неизвестно, так как эта модель была представлена в единственном варианте и на сайте ее цена уже не указана.



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