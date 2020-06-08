 

Путин поручил разработать механизм снижения волатильности цен на зерно

08.06.2020, 19:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до августа предложить механизм снижения волатильности цен на зерно для производителей муки, следует из текста поручений.

«Представить предложения по вопросам: … разработки механизма снижения волатильности цен на зерно для производителей муки. Доклад – до 1 августа 2020 года», – говорится в тексте перечня поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным назначается премьер РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил увеличить в этом году объем господдержки на закупку отечественной сельхозтехники на 4,5 млрд рублей.

«Обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в 2020 году на увеличение: субсидий производителям сельскохозяйственной техники в размере 2 млрд рублей, субсидий производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования в размере 1,5 млрд рублей; субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования в размере 1 млрд рублей», – говорится в тексте поручений.

Также правительство должно обеспечить увеличение уставного капитала «Росагролизинга» на 6 млрд рублей.

Срок по поручению – 25 июня 2020 года.

Также правительство вместе с органами исполнительной власти регионов должно рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по расширению сбыта продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2020 года.

В ходе совещания о поддержке в сельском хозяйстве 20 мая Путин отметил, что в этом году у РФ хорошие виды на урожай, страна полностью обеспечивает себя продовольствием. Он дал ряд поручений, в частности, по снижению цен на электричество для малых предприятий агропромышленного комплекса.



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