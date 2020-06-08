В США началось прощание с Флойдом

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08.06.2020, 19:48, Новости дня

В Хьюстоне (штат Техас) началось прощания с убитым при задержании полицейскими Джорджем Флойдом. Церемония проходит в церкви Fountain of Praise и, как ожидается, продлится шесть часов.

Трансляцию ведет агентство Reuters. Посетители обязаны соблюдать правила безопасности в связи с коронавирусом.

Ожидается, что на церемонию прибудут крупные политики и правозащитники. По данным местной полиции, на прощание с Флойдом прибыла его семья, Предполагается, что церемонию посетят около 10 тыс. человек, передает ТАСС.

Первая церемония прощания состоялась 4 июня в часовне Северного центрального университета в Миннеаполисе (штат Миннесота). Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей эмоционально повел себя на церемонии прощания и расплакался у гроба Флойда. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства Флойда.

Во время задержания полицейские надели на Флойда наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть подозреваемого наступила в результате удушения и была убийством.



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