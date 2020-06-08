В ВОЗ оценили снятие ограничений в Москве

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08.06.2020, 19:48, Новости дня

Поступательные действия властей Москвы позволили замедлить эпидемию коронавируса, сгладить эпидемическую кривую, однако важно и дальше выявлять подозрительные случаи и изолировать подтвержденные, сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

«Московские власти с самого начала вспышки COVID-19 поступательно предпринимали целый комплекс как медицинских, так и немедицинских мер, которые позволили замедлить эпидемию и сгладить эпидемическую кривую. В случае ослабления ограничительных мер необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что москвичам следует продолжать соблюдать основные правила гигиены: «тщательно и часто мыть руки с мылом или обрабатывать обеззараживающим средством и респираторный этикет», защищать здоровье медиков, сохранять готовность и мощность системы здравоохранения.

«Каждый из нас своим поведением будет определять, как пандемия будет развиваться дальше. Новая «норма» становится нашей реальностью», – сообщила Вуйнович.

Она указала, что сейчас многие страны начинают смягчать или отменять ограничения.

«Но необходимо помнить, что снижение заболеваемости и новых случаев коронавируса происходит не благодаря естественному пути развития эпидемии, а благодаря применению жестких мер общественного здравоохранения, принятых странами для прекращения местной передачи вируса. И об этих мерах нельзя забывать», – подчеркнула Вуйнович.

С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, летние веранды ресторанов заработают с 16 июня. Также с 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Сняты ограничения с работы каршеринга.

С 23 июня ограничения снимут на работу спортивной индустрии, фитнес-клубов, бассейнов.



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