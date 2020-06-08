Негативное мышление связано с увеличением риска болезни Альцгеймера

08.06.2020, 19:45, Разное



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Повторным негативным мышлением ученые называют систематическое волнение о будущем и частое повторение, «пережевывание», неприятных воспоминаний. Ранее некоторые исследования показывали, что у людей, которые склонны к повторению негативных мыслей, чаще встречаются когнитивные проблемы, например, нарушения памяти.

Новое исследование показало, что повторное негативное мышление (ПНМ) связано с появлением в головном мозге отложений патологических белков, которые могут вызвать развитие болезни Альцгеймера. Научная работа опубликована в журнале Alzheimer’s & Dementia.



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В исследовании участвовали 360 человека в возрасте старше 55 лет. В течение двух лет они периодически проходили опросы, которые касались негативного опыта и паттернов ПНМ. Ученые также определяли симптомы депрессии и тревожности у участников, исследовали разные аспекты их когнитивных функций.

113 участников исследования прошли позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) головного мозга, при которой измерялся уровень двух белков, с которыми связано развитие болезни Альцгеймера – тау-белка и амилоида.

Депрессия и тревожность в этом исследовании были связаны с ухудшением когнитивных функций, что согласовывалось с предыдущими данными. Но эти патологии не были связаны с усилением отложений тау-белка и амилоида.

Оказалось, что у людей, которые демонстрировали большую склонность к ПНМ, чаще определялось ухудшение когнитивных функций и с большей вероятностью обнаруживаются патологические белки в мозге.



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«Мы предполагаем, что повторное негативное мышление может оказаться новым фактором риска болезни Альцгеймера, поскольку может вносить уникальные вклад в ее развитие», – сказала профессор Натали Марчант (Natalie L. Marchant) из Университетского колледжа Лондона.

Ученые предполагают, что ПНМ может способствовать возникновению болезни Альцгеймера, повышая артериальное давление. Ранее уже было известно, что психологический стресс связан с отложением тау-белка и амилоида.