Личное: Разбежались или нет?

08.06.2020, 19:39, Разное

Вместо того, чтобы обратиться к риэлторам, самой немного заняться делом и поискать объявления на Циане, Нино Нинидзе, известная как любовница Максика Виторгана, разместила объявления в какой-то группе эскортниц по поиску себе жилья.

На этом — довольно зыбком, нужно признать, основании! — хейтеры и анонимные боты сделали вывод: Максим расстаётся с Ниночкой!



Фото: Соцсети

Ну, мол, любовь прошла, Нинка с сынулей сваливают. Ага, радуются непотребные жирные сетевые алёнки, Нинка-то, сучка, тоже Максика бросила!

Расстались? Бросила? И эти выводы сделаны на основании, что ленивая Нино ищет себе квартиру?

Нет, я понимаю, что можно было бы так подумать, если бы Виторган и Нинидзе жили вместе. Но — нет, каждый из них — в своей берлоге, а встречаются ребята исключительно, чтобы выпить, потрахаться и сделать фоточки.

У Нино была съёмная хата. Аренда закончилась, она ищет новую.

Тем не менее, миллионы мух в виде анонимов и хейтеров, в этом случае уловили правильную тенденцию. Совершенно очевидно было с самого начала, что пара Виторган-Нинидзе не просуществует долго.

У обоих любовников был тяжёлый разрыв. Они не просто разбежались с какими-то бывшими, а развелись с супругами. У Нино — остался мальчик, у Виторгана — тоже, кажется, мальчик от лошади. Эта ситуация — объективно стрессовая.

В этом стрессе любовнички и встретились. Им нужно было забыться, пережить развод, спрятаться от эмоций, и они успешно сделали это друг в друге.

Клубы. Караоке. Песни-пляски, рестораны-гулянки — что общего у этих двух очень разных людей, кроме загула?

Он — оладух, которому нужен телевизор. Мужику под полтос, у него не всегда стоит. Ей же нет тридцати, она голодная — хочет новые роли, новое платье, повеселиться и спеть.

Мне, как и любому, в общем-то, адекватному человеку, совершенно понятно, что это за отношения — временные.

Чтобы отойти от развода. Забыться. Осознать и принять, что пошло не так в браке, а потом — на холодную голову через пару лет! — изменить жизнь.

Вполне возможно, что период на карантине без пьянок и клубов стал и для Максима, и для Нино временем осознания того, что они творят. Посмотрели друг на друга трезвым взглядом — не того ведь искали, верно? И расстались.

А у вас были такие отношения, чтобы забыться? Как долго длились они? Чем закончились?