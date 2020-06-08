Мнение: Этика выбора

08.06.2020, 19:35, Разное

Голосование по поправкам в конституцию ставит нас перед заведомо неприемлемым выбором. Он связан даже не с содержательной частью мероприятия "За или против поправок", а с сущностной: "идти – не идти".

С одной стороны власть откровенно наплевала на все даже имитационные нормы нашей суверенной квазидемократии, которые старалась соблюдать ранее. Это и отказ от принципа "один человек-один голос", когда голосовать можно буквально под роспись и не по заранее подготовленным спискам, а "где удобно" – то есть, в любом месте, то есть, теоретически – неоднократно. Это и запрет на агитацию под предлогом, что она просто не предусмотрена в законе о голосовании. Да и вообще букет совершенно немыслимых ранее норм в этом голосовании зашкаливает. А потому ни малейших сомнений в фальсификациях нет и быть не может. Собственно, уже заранее объявлен контрольный результат – 60 процентов пришедших, 60 – за поправки. Нелепо полагать, что ЦИК рискнет считать как-то иначе.

Соответственно, даже попытка проголосовать против поправок в такой ситуации никак не меняет что-либо: посчитают и объявят вне зависимости от реальных результатов.

С другой стороны, молча смотреть, как власть в стране уже неприкрыто узурпируется свихнувшимся на почве личной незаменимости человеком, тоже как-то не очень. Но если пойти на это, с позволения сказать, голосование – то в сложившихся условиях ты просто обеспечишь явку, не имея возможности влиять на результат.

Есть принцип – если нет рационального выбора – поступай в соответствии с этическим. На мой взгляд, он здесь вполне очевиден. Если ты на рынке видишь мошенника-наперсточника, то ты понимаешь, что сидеть вот так без полицейской или бандитской "крыши" он не может, а потому звать полицию бессмысленно – на деятельности мошенника это либо никак не отразится и он будет сидеть на своем месте, либо он в лучшем случае сменит дислокацию. Поэтому рационального выбора нет, а этический – просто пройти мимо. Мошеннику нужна толпа, чтобы привлекать внимание глупых, жадных и алчных. Чем больше толпа – тем выше вероятность, что найдутся "клиенты". Поэтому этический выбор – не создавать перед преступником толпу, не устраивать ажиотаж, не привлекать к нему так нужного ему внимания.

С путинским голосованием картина ровно та же. Изменить законными путями происходящее не получится – наивно полагать, что это так. Но приход на голосование – это придание ему легитимности. Вы пришли – значит, вы уже согласны с процедурой, против которой вы пытаетесь протестовать. Играя по правилам мошенника, вы проигрываете в любом случае. Сев играть с шулером, вы проигрываете не когда он забирает ваши деньги, а когда садитесь играть.

Если учесть генезис нынешней власти, которая захватила её, поднявшись на рэкете, воровстве, коррупции, которая проложила себе дорогу масштабными преступлениями, и они еще только ждут своего расследования – то аналогия с рыночным мошенником вполне уместна. А потому игра по его правилам – это уже проигрыш. Ненасильственный протест – это отказ от добровольного сотрудничества с оккупантами. То, что вам предписано делать под страхом наказания, вы будете выполнять просто потому, чтобы не подвергаться репрессиям. Не добровольно, а по принуждению. А вот то, чего от вас ждут именно добровольно – нет.

Это и есть этика ненасильственного сопротивления. Другой у него нет. Если (или когда) ситуация изменится, и сопротивление приобретет уже иной характер, то изменится и этика борьбы. Но сегодня она такая – полный и категорический отказ от любого добровольного сотрудничества с преступниками. Вполне морально и этично, как на мой взгляд.