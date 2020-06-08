Польский генерал признал отсутствие угрозы нападения со стороны России

08.06.2020, 19:30, Новости дня

Вторжение РФ в Польшу – это маловероятный сценарий, так как Москва ничего от этого не получит, сообщил польский генерал Роман Полько.

«Нападение – это маловероятный сценарий, поскольку он ничего РФ не дает. Следует задать себе вопрос, зачем ей захватывать Польшу, какую пользу она из этого извлечет? В наше время воюют пером, в интернете, а борьба разворачивается за сферы влияния, экономические возможности, а не за территорию, как в аграрную эпоху, когда та была залогом богатства», – приводит его слова из интервью «ИноСМИ».

Он выразил мнение, что в ближайшие годы какие-то операции ограниченного масштаба на небольшой территории, которые проводятся под предлогом защиты интересов меньшинств.

«Я уже неоднократно обращал внимание, что оценивать российскую угрозу в категориях «за три дня россияне выйдут к Висле», неверно. Польша действительно, исходя из принципа «хочешь мира, готовься к войне», развивает свой потенциал сдерживания, в том числе создает войска территориальной обороны», – сообщил Полько.

Генерал заявил, что РФ якобы уже ведет «направленные против Польши действия», стараясь вести активность «в информационном, цифровом пространстве».

«Они подрывают авторитет Польши на международной арене, используют в своих интересах наши внутренние споры. Короче говоря, это пропагандистская, информационная война, в которой используются боты и разного рода интернет-тролли», – сообщил Полько.

В Кремле ранее предостерегали Запад от фраз даже о гипотетическом нападении РФ на кого-либо. Президент Владимир Путин подчеркивал, что РФ ни на кого не собирается нападать, а миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.