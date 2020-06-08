Президент Хорватии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

08.06.2020, 19:30, Новости дня

Президент Хорватии Зоран Миланович намерен приехать в Москву 24 июня, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил посол РФ в республике Анвар Азимов.

«Посольство РФ в Хорватии 8 июня информировало хорватскую сторону о подтвержденном приглашении президенту Республики Хорватии Зорану Милановичу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По информации российского посольства, Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву», – сообщил посол ТАСС.

Глава дипмиссии добавил, что Миланович одним из первых среди зарубежных лидеров подтвердил свое намерение участвовать в торжествах в Москве 9 мая.

Президент Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон.

Минобороны пригласило для участия в параде Победы подразделения 19 армий мира.

На Красной площади уже началась подготовка к параду: привезена техника, шатры, трибуны для зрителей, и специалисты приступили к монтажу сцены.