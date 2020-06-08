Ученые назвали эффективную растительную добавку для снижения уровня сахара в крови

08.06.2020, 19:30, Разное

Ученые из Университета Торонто исследовали влияние различных добавок на уровень сахара в крови. Специалисты обнаружили эффективность американского женьшеня при сахарном диабете.

Ученые провели эксперимент, участниками которого стали пациенты с сахарным диабетом возрастом от 57 до 71 года. Половине из них давали ежедневно на протяжении восьми недель по три грамма американского женьшеня, а добровольцам из второй подгруппы – плацебо. По результатам исследования, исследователи обнаружили снижение на 20 процентов уровня сахара в крови после приема пищи у представителей первой подгруппы. Также исследователи выявили у больных диабетом, принимающих по одному грамму растения на протяжении двух месяцев, уменьшение на 10 процентов уровня сахара в крови. Специалисты из Бостонского университета установили, что с помощью этого вида женьшеня можно улучшить реакцию клеток на инсулин, а также увеличить его выработку организмом.

Реакция на инсулин необходима, чтобы контролировать уровень сахара в крови, так как он должен преобразовываться клетками в энергию. В случае нарушения этого процесса начинаются проблемы со здоровьем.