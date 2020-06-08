 

Ученые назвали эффективную растительную добавку для снижения уровня сахара в крови

08.06.2020, 19:30, Разное

Ученые из Университета Торонто исследовали влияние различных добавок на уровень сахара в крови. Специалисты обнаружили эффективность американского женьшеня при сахарном диабете.
Ученые провели эксперимент, участниками которого стали пациенты с сахарным диабетом возрастом от 57 до 71 года. Половине из них давали ежедневно на протяжении восьми недель по три грамма американского женьшеня, а добровольцам из второй подгруппы – плацебо. По результатам исследования, исследователи обнаружили снижение на 20 процентов уровня сахара в крови после приема пищи у представителей первой подгруппы. Также исследователи выявили у больных диабетом, принимающих по одному грамму растения на протяжении двух месяцев, уменьшение на 10 процентов уровня сахара в крови. Специалисты из Бостонского университета установили, что с помощью этого вида женьшеня можно улучшить реакцию клеток на инсулин, а также увеличить его выработку организмом.

Реакция на инсулин необходима, чтобы контролировать уровень сахара в крови, так как он должен преобразовываться клетками в энергию. В случае нарушения этого процесса начинаются проблемы со здоровьем.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Эпидемиолог назвал сроки создания вакцины против коронавируса

24.04 / Профессор Чумаков: Китайские учёные в Ухане более 10 лет проводили «безумные» эксперименты с COVID-19

24.04 / В The National Interest российский вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» назвали «летающим танком»

10.05 / Мнение: Письмо: “Может и у него та же фигня?”

08.04 / Мнение: Самые любимые собаки в живописи

04.04 / В Новгородской области в водоеме нашли тело 8-летнего ребенка

02.04 / Политика: Пандемия приведет к столкновению Китая и США

03.05 / Критиковавший начальство врач «скорой» с подтвержденным коронавирусом выпал из окна больницы

03.05 / Никита Михалков назвал “цензурой” снятие очередного выпуска передачи “Бесогон ТВ” с эфира

17.05 / Китай и Россия могут инициировать расследование в отношении американских биолабораторий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска