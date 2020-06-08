 

Мнение: Дружба с привилегиями – «Меня заставляли это делать»

08.06.2020, 19:30, Разное

«Британцы мне сказали: «Будешь шпионом. Тебе дадут деньги, телефон и обеспечат всем необходимым. Нужно фотографировать важные военные объекты РФ», – сделал шокирующее заявление экс-боевик одной из запрещённых террористических группировок.

До войны Хусейн Сауд работал в городском управлении Пальмиры. Когда боевики захватили город, выбора у большинства населения не оставалось: либо работать с ними, либо, как не сложно догадаться, смерть. Так в 2015 году началась «карьера» Хусейна.

Подробности рассказа не могут не шокировать:

«Мы вербовали многих жителей Пальмиры, убивали военнослужащих сирийской армии, убивали и гражданских лиц. Минировали дороги».

Впервые экс-боевик познакомился с сотрудниками британских служб в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией, где находилась военная база США. Сауд признался, что специалисты из Королевства лукавить не стали и сразу заявили, о каких именно важных объектах РФ и Сирии ему придётся добыть информацию. В частности, речь шла об охранных организациях, которые мешали устраивать массовые теракты с огромным количеством смертей.

По словам Сауда, рулил процессом бывший туристический гид из захваченной Пальмиры. У мужчины было одно явное превосходство – он знал несколько языков.
Хусейн находился в составе террористической организации до 2016 года.

Уважаемый Борис Джонсон, а нормализация отношений Москвы и Лондона, о которой Вы не раз говорили, разве подразумевает «дружбу» между британской разведкой и террористами ИГ*?

Источник: Теория элит



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