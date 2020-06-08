Синоптик назвал сроки начала купального сезона в России

08.06.2020, 19:25, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во многих регионах страны купальный сезон начнется в начале следующей недели. Так, вода в Москве-реке прогреется до 19 градусов уже на выходных.

Температура воды у побережья Черного моря в настоящее время составляет около 17-18 градусов. Однако Вильфанд отметил, что уже через неделю она повысится до 20 градусов, что является безопасным показателем для купания.