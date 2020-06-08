 

Синоптик назвал сроки начала купального сезона в России

08.06.2020, 19:25, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во многих регионах страны купальный сезон начнется в начале следующей недели. Так, вода в Москве-реке прогреется до 19 градусов уже на выходных.

Температура воды у побережья Черного моря в настоящее время составляет около 17-18 градусов. Однако Вильфанд отметил, что уже через неделю она повысится до 20 градусов, что является безопасным показателем для купания.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / На 60 россиянах испытают вакцину от коронавируса

30.03 / Путин подписал указ о весеннем призыве

27.03 / Владимир Винокур: Лев Лещенко на дне рождения Аллы Крутой лишь «чмокнул именинницу»

02.04 / Мнение: Все валят из России, потому что здесь нереально нормально жить!

04.05 / Первый смартфон Note 20 выпустит китайский бренд Cubot

11.04 / Смартфоны Nokia 9.3 и Nokia 7.3 появятся в третьем квартале 2020 года

29.04 / В РФ представлена линейка моделей Volvo 2021 года с прежними ценами

12.05 / Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam

02.04 / Личное: Что будет завтра?

30.04 / В Швейцарии ученые научились выявлять коронавирус в сточных водах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска