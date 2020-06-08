 

Россияне смогут отдохнуть на пляже с черным песком на Камчатке

08.06.2020, 19:25, Разное

Уникальный Халактырский пляж на Камчатке, знаменитый своим черным песком, может стать зоной отдыха. Администрация Петропавловска-Камчатского планирует открыть у побережной зоны городской парк.

Необычный цвет пляж получил благодаря извержениям расположенных неподалеку вулканов. Прежде черный песок использовался в промышленных целях, однако это не нравилось местным жителям. В настоящее время власти города планируют проложить дорогу до пляжа и обустроить парковую территорию.



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