 

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

08.06.2020, 19:20, Новости дня

Муж российской певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков стал первым, кто решился в их звездной паре прокомментировать информацию о разводе. Ранее в ряде СМИ появились новости, согласно которым артистка и фотограф разорвали узы брака. Официальных пояснений этому не было.

Судя по всему, у Дмитрия Исхакова закончился запас терпения. На своей странице в Instagram мужчина ответил на комментарий одной из пользовательниц фразой: "Да не разводились мы!". Кроме того, фотограф заявил, что не читает статьи, в которых обсуждается его семейная жизнь с Полиной Гагариной.

Певица связала себя узами брака с Исхаковым в 2014 году. У них родилась дочь. Кроме того, пара воспитывает 12-летнего сына Гагариной от ее предыдущего брака.

В то же время, как сообщает StarHit, Дмитрий Исхаков проживает отдельно от супруги и приезжает к ней в дом лишь для того, чтобы навестить дочь.



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