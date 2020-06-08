Мужчина, подбросивший младенца во владимирский роддом, попал на камеры

08.06.2020, 19:20, Новости дня

Мужчина, который подбросил младенца к владимирскому родильному дому, попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас его разыскивает полиция.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 6 июня. Неизвестный оставил коляску с новорожденной девочкой в кустах у роддома номер 2. Ребенок пролежал там порядка двух часов. Случайные прохожие заметили коляску накрытую курткой в укромном месте. Они незамедлительно передали ребенка в роддом.

Главный врач медучреждения Сергей Телегин рассказал: "Ребенок поступил в удовлетворительном состоянии. Пуповина была перерезана и замотана тряпкой. Вес новорожденной 2 с половиной килограмма. Для дальнейшего обследования младенец передан в окружную клиническую больницу".

Начальник пресс-службы управления МВД по области Ирина Гавриченко заявил ГТРК "Владимир", полицейские сейчас устанавливают личность гражданина, подбросившего младенца. Устанавливаются родственники девочки, и обстоятельства, приведшие к такому исходу. Полиция обратилась к жителям сообщать о любой полезной для следствия информации.

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ГТРК "Владимир"