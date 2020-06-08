В США подготовлен законопроект о реформе полиции

08.06.2020, 19:16, Новости дня

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (представитель Демократической партии) представила законопроект о широкой реформе полиции США. Документ подготовлен на фоне масштабных акций протестов в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

«Жестокость полиции – это печальное отражение застарелой системы расовой несправедливости в Америке. Справедливости можно достичь только полными, всеобъемлющими действиями, и это мы сегодня и сделаем», – передает РИА «Новости» слова Пелоси.

Она указала, что в законопроекте заложена трансформация полиции «путем структурных изменений». Также предлагается увеличить ответственность полицейских за злоупотребления.

Законопроект должен устранить барьеры для уголовного преследования и компенсации за злоупотребления полиции. С нее предлагается снять иммунитет по многим делам.

«(Законопроект) приведет к демилитаризации полиции, ограничив передачу военного оружия полиции штата и местной полиции. Он будет бороться с жестокостью полицейских, требуя камеры на теле и на машинах; запретит удушающие приемы и обыски без стука в делах о наркотиках; он запретит категоризацию (подозреваемых) на расовой почве», – сказала Пелоси.

Кроме того, в список федеральных преступлений на почве ненависти будет внесено линчевание – под этим термином в США понимается гибель задержанных под стражей при невыясненных обстоятельствах.

Беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе из-за действий полицейского. В целом ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, ввели комендантский час

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах.