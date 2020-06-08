 

Мнение: «Прорыв» Илона Маска, плохая «Гостья из будущего» и рейтинг стран по числу запусков

08.06.2020, 19:15, Разное

1. То что, Илон Маск недавно наконец-то запустил в космос масконавтов на пилотируемом корабле американского производства (впервые за 9 лет) — это, безусловно, большое достижение лично для Маска и его компании SpaceX. Вместе с тем называть этот запуск «космическим прорывом» было бы неправильно. Почему — объясняет коллега genby:

https://genby.livejournal.com/831650.html

Да, удалась четвертая версия  ракеты «Фалькон», успеха удалось добиться в возвращении первой ступени с двигателями стоимостью по миллиону. Но, скажем на Рогозина грешат, что он задрал ценник «на провоз американцев с 20 млн до 70 млн долларов». А за 48 заказанных SpaceX полетов до 26 года НАСА должно выложить SpaceX $8 млрд, по 180 миллионов за полёт. И это только предварительные договоренности. А если во втором или третьем полете что-то пойдет не так?

Ну и наконец. Россию долгое время называли космическим извозчиком или таксистом. Теперь, когда извозчиком вроде как стали США и обещают возить наших космонавтов, перейдёт ли им этот титул? Нет конечно, ответят русофобы. То, что для России было обыденностью, для США  «прорыв в космических технологиях».

А самое интересное, куда делись деньги американских налогоплательщиков на космические корабли?

«Орион» частной компании «Локхид Мартин». Испытательный полёт этого космического корабля был намечен на 2013 год, первый пилотируемый полёт с экипажем из двух астронавтов планировался на 2014 год. Сумма истраченных денег — $8,15 млрд.  Больше миллиарда истрачено НАСА на космический корабль Dream Chaser от Sierra Nevada Corporation.

В два раза больше, чем в SpaceX, НАСА вложило в Boeing, в его космический корабль Starliner, которому не дали состыковаться с МКС 20 декабря 2019. Он тоже был должен пилотируемо полететь ещё 5 лет назад. Но всё как-то не складывается. Очередное обещание в конце этого года.

Итого в эксперимент по созданию частными компаниями космического корабля. США вложили $4 млрд в переделку грузовой капсулы в SpaceX, $8,15 млрд в канувший лету «Орион», $8 млрд в Starliner и $1 млрд в Dream Chaser. Всего $21 млрд. На выходе, пока  получили переделанную в обитаемую грузовую капсулу «Дракон», летающую на двигателях сделанных по образцу 50-летней давности. И это называется прорывом?

В России, если бы истратили столько денег, с таким результатом, это назвали бы грандиозным распилом.

2. По ссылке автор разбора утверждает, что «Гостья из будущего», – один из любимых фильмов фанатов советского прошлого, – это на самом деле очень плохое кино, даже несмотря на сильную литературную основу, великолепную музыку и некоторое количество хороших актёров:

https://paisiypchelnik.livejournal.com/338929.html

Одна из проблем здесь в том, что как раз будущее в этом фильме было снято с технической точки зрения крайне слабо. По какой-то причине в СССР так и не научились снимать убедительные фантастические картины с привлекательными образами будущего. Во всяком случае, в сравнении с какими-нибудь капиталистическими «Звёздными войнами» советская кинофантастика заметно проигрывает.

3. По общему числу космических запусков в прошлом году Россия вновь обошла США, и лидерство по итогам десятилетия тоже осталось за нами:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnenie-rossii-ssha-i-kitaia-po-kolichestvu-kosmicheskih-zapuskov-5ed3b1b4e8e5d8363a71ad8c

Если смотреть исключительно на эти цифры, то в последние пару лет нашим главным конкурентом в космосе являются вовсе не США и не господин Маск, а резко усиливший свою космическую программу Китай, на успехи которого мировая пресса почему-то не обращает особого внимания.

Источник: Место для дискуссий



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