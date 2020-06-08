 

Мнение: Абрамович и Мунк

08.06.2020, 19:10, Разное

По поводу новости про Абрамовича и "Крик" Мунка. Это потрясающий пример того, во что сейчас превратилась журналистика. Непрофессионализм жутчайший.

Какой-то телеграмм-канал, анонимный, не имеющий к аукционному дому Сотбис никакого отношения (хотя в названии есть это имя) написал "Абрамович купил Мунка за 120 млн". Без источников, без доказательств. И полсотни сайтов прессы, всякие Ленты.ру, Вести, начинают это тиражировать. Просто со ссылкой на телеграмм канал какой-то левый и мелкий. А если б этот канал написал что Абрамович умеет летать, тоже бы понеслось по новостям? Никто ничего не проверяет.

Так новости вообще в мир не выпускаются: надо сначала запросить представителей Абрамовича, аукционный дом Сотбис и т.п. И новость должна состоять из их комментариев вдобавок. А не из единственного вброса для раскрутки телеграм-канала. Кому-то показалось еще, что маловато, и появился в СМИ абзац, что деньги пойдут на строительство отелей в Норвегии. Откуда высосано?

А еще надо погуглить сначала! И гугл нам мгновенно подсказывает, что "Крик" за 120 миллионов был куплен кем-то в 2012 году. Согласитесь, это разные новости: "Абрамович купил Мунка" и "Абрамович 8 лет назад купил Мунка"? Более того, в 2012 году в публикациях называлось имя Абрамовича как одного из тех, кто мог купить. Так что это вообще не новость, оказывается.

А вот ТАСС норм. работает: "ТАСС, 7 июня. Информация о том, что бизнесмен Роман Абрамович купил картину "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка, не соответствует действительности, сообщил ТАСС источник. (…)
"Информация не соответствует действительности", – сказал собеседник агентства, отвечая на соотвествующий вопрос. Представитель Абрамовича отказался комментировать личные дела бизнесмена".

И прелестно как Лента.ру скопипастила, заметьте: "Представитель Абрамовича опроверг данную информацию и отказался комментировать личные дела бизнесмена".
То есть они даже переписать у ТАССа нормально не смогли, что опроверг анонимный источник (видимо, из окружения Абрамовича), а его официальный представитель ПРОСТО отказался комментировать. Это два разных человека, Лента.ру.

Убиться об стену надо, с такими навыками, гм, "журналистики".

Источник: Шакко



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