Журналисты рассказали о возможных гонорарах Надежды Бабкиной после болезни

08.06.2020, 19:09, Разное

Пережившая недавно тяжелое заболевание на фоне коронавируса популярная певица Надежда Бабкина вновь вернулась к творчеству, однако ограничиваться только им не стала. Представители СМИ выяснили, какой дополнительный доход может получить знаменитость благодаря участию в рекламных акциях.

В настоящее время Надежда Бабкина не только занимается творческими проектами и участвует в передаче “Модный приговор”, стало известно, что она является участницей целого ряда рекламных проектов и промо-акций. В свою очередь сотрудничество с брендами сулит исполнительнице хороший дополнительный доход. Как сообщает издание Globalmsk.ru, сейчас российские звезды шоу-бизнеса могут получать материальные дивиденды за поддержку промо-акций в размере от 3 миллионов рублей. Более крупные гонорары сулит продолжительное сотрудничество, крупные компании готовы вознаградить знаменитостей за участие в рекламе суммами в 15-20 миллионов рублей.

К слову, сама Надежда Бабкина недавно разместила на своей странице в Instagram рекламную публикацию в честь одной из таких акций. Примечательно, что свой проект она осуществляет в коллаборации с известным кумиром молодежи – рэпером Тимати.