 

Появилось видео тушения пожара на нефтяной скважине при помощи пушки

08.06.2020, 19:08, Новости дня

Минобороны опубликовало видео, как при помощи 100-миллиметрового противотанкового орудия «Рапира» удалось потушить пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области.

Как уточнили в министерстве, военные с «ювелирной точностью срезали фонтанную арматуру горевшей скважины» с расстояния 180 метров, передает РИА «Новости».

«Работа артиллеристов помогла установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара», – говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

  

Ранее МЧС сообщило, что число техногенных пожаров в РФ в стране сократилось почти вдвое, также существенно снизилось число погибших в них. В 65 российских регионах установили особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов.



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