Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске предъявлено обвинение

08.06.2020, 19:08, Новости дня

Более 150 свидетелей допросили по делу о масштабном разливе нефтепродуктов на территории ТЭЦ в Норильске, сообщили в СК России. Начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

«Допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы разлива топлива, работники администрации города Норильска, краевого управления МЧС России, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора», – сообщается на сайте СКР.

Отмечается, что обыски проведены в АО «НТЭК», в подрядных организациях, которые в 2019 году выполняли ремонтные работы резервуара.

«Изъята и изучается документация о техническом состоянии резервуара в период его эксплуатации, документы, связанные с передачей сообщений о произошедшей аварии, в том числе аудиозаписи переговоров и электронные донесения», – сообщили в СК.

Работу по делу ведет следственно-оперативная группа из 17 наиболее опытных следователей, которые провели осмотры места происшествия с применением квадрокоптера и другой специальной техники. Также взяты образцы строительных материалов с разрушенного основания хранилища, почвы и воды.

«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», – сообщили в СК.

3 июня президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».