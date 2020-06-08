Берлин разглядел в угрозах вывода войск «предвыборный манёвр» Трампа

08.06.2020, 19:06, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Германии выводом части находящегося в стране американского контингента, пишет Der Tagesspiegel. В Берлине же увидели в этом шаге «предвыборный манёвр» и попытку доказать своим избирателям, что президент способен защищать интересы своей страны. Не исключено, что свою роль сыграло и недовольство Трампа тем, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась приезжать на саммит G7.



Reuters

В новом плане главы Белого дома Дональда Трампа по выводу из Германии трети находящегося там американского контингента «как через лупу» видны нынешние проблемы в отношениях Берлина и Вашингтона, пишет Der Tagesspiegel. Обычно все решения, касающиеся безопасности ФРГ, других европейских государств и НАТО в целом, принимаются в тесном сотрудничестве друг с другом, но в этот раз немецкие власти узнали о намерениях президента США из новостей.

С момента избрания Трампа Германии пришлось свыкнуться с тем, что решения в Вашингтоне принимаются в одностороннем порядке, продолжает издание. В соответствие со своим лозунгом «Америка на первом месте» президент пытается угодить своим избирателям-сторонникам изоляционизма вместо того, чтобы делать ставку на успех международных договорённостей.

К ФРГ глава Белого дома предъявляет три основных претензии. У неё слишком большой профицит торгового баланса с США, в связи с чем он грозит ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС. Трамп также упрекает Берлин в том, что он реализует проект «Северный поток — 2», отдавая миллиарды за российский газ, хотя в случае войны рассчитывает на поддержку американцев. К тому же президент США недоволен тем, что оборонные расходы Германии не соответствуют критериям НАТО.

В ФРГ же считают, что планы по выводу войск — это «предвыборный манёвр» Трампа. Американцы будут голосовать через пять месяцев, и таким образом президент хочет им доказать, что способен защищать интересы своей страны, полагают немецкие политики. Не исключено, что в принятии этого решения сыграл роль и другой фактор: глава Белого дома разозлился на канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она отказалась приезжать на саммит G7.

Впрочем, ещё не известно действительно ли Трамп выполнит свои угрозы, отмечает издание. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что в конце концов идея не будет реализована, так как в Вашингтоне поймут, что этим шагом вредят сами себе. К тому же американский конгресс может помешать планам Трампа, добавил он.