“Плата за верность Кремлю”. В МИД Украины прокомментировали переизбрание Шредера главой совета директоров “Роснефти”

08.06.2020, 19:05, Новости дня

Переизбрание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера председателем совета директоров российской нефтегазовой компании “Роснефть” в МИД Украины считают “платой за верность”.

“Плата за верность Кремлю не заставила себя ждать – Шредер получает очередные дивиденды! “Пятая колонна” в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность”, – написал 8 июня в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Плата за вірність Кремлю не забарилася – Шрьодер отримує чергові дивіденти!

“П’ята колона” в ЄС продовжує продовжує проштовхувати російські інтереси і розхитувати європейську солідарність. https://t.co/ezUFI19HXU

— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) June 8, 2020

Шредер был канцлером Германии с 1998-го по 2005 год, на этом посту его сменила Ангела Меркель.

В сентябре 2017 года по приглашению главы “Роснефти” Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров компании. Тогда Сечин назвал Шредера “самым лояльным” к России немецким лидером, пишет РБК. Бывшего немецкого канцлера несколько раз переизбрали главой совета директоров “Роснефти”, последний раз – в июне 2020 года. Он также является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода “Северный поток – 2”).

Шредер часто выступает с пророссийскими заявлениями. В начале мая он призвал снять с России санкции и заявил, что ни один российский президент не пойдет на возвращение Украине аннексированного Крыма.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил, что Крым “непременно вернется в лоно матери-Украины” еще при жизни Шредера. После этого заявления бывший канцлер Германии обозвал украинского дипломата “карликом”.