В Японии впервые за три месяца не зафиксировали случаев смерти от коронавируса

08.06.2020, 19:05, Новости дня

В Японии впервые с 6 марта не зафиксировали смертей от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 8 июня сообщило издание The Mainichi со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

За последние сутки в Японии зарегистрировали 38 новых заражений коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 17 864, включая около 700 пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess.

От COVID-19 в Японии скончалось 932 человека.

14 мая японское правительство досрочно отменило чрезвычайное положение в большинстве регионов, а 25 мая – в оставшихся префектурах.

Власти Токио, где было зафиксировано наибольшее число случаев коронавируса (около 5400), приняли решение, что работники ночных клубов и подобных развлекательных заведений будут регулярно проходить тестирование на коронавирус, сообщило агентство Kyodo News 7 июня. В Токио накануне подтвердили 14 новых случаев коронавируса, шесть из них были зафиксированы в районах ночной жизни японской столицы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело более 7 млн человек, более 409,8 тыс. из них умерли, а 3,15 млн выздоровели.