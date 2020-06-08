“Кремль не заслужил такой подарок”. Американский генерал в отставке Ходжес прокомментировал возможный вывод американских войск из Германии

08.06.2020, 19:05, Новости дня

Возможное сокращение американского военного контингента в Германии является “огромной ошибкой”. Такое мнение в интервью Politico 6 июня высказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Ходжес командовал американскими сухопутными войсками в Европе с 2014-го по 2017 год. Сейчас занимается стратегическими исследованиями в вашингтонском Центре анализа европейской политики.

По его мнению, это “чисто политическое решение”.

Ходжес считает, что такое решение президента США Дональда Трампа стало сюрпризом для Пентагона, Конгресса, американских дипломатов, а также союзников по НАТО, особенно для Германии.

Он заявил, что основную выгоду от этого решения получит Россия, и подчеркнул, что “Кремль не сделал ничего, чтобы заслужить такой подарок”. Россия не изменила своей политики в отношении Украины или Сирии, не произошло никаких изменений вдоль восточного фланга НАТО и на Черном море, отметил Ходжес. Поэтому, считает генерал-лейтенант в отставке, такое решение Трампа вряд ли оправдано.

Он напомнил, что речь идет о сокращении на 28% американского военного контингента в Германии, который является ключевым в стратегии НАТО по сдерживанию РФ. Ходжеса отметил, что, учитывая пандемию коронавируса и возникшие в связи с этим логистические трудности, будет очень сложно и дорого перебросить несколько тысяч американских военнослужащих обратно в США.

5 июня американская газета he Wall Street Journal сообщила, что Трамп дал указание Пентагону сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю 2020 года. Сейчас в ФРГ постоянно находится 34,5 тыс. американских военнослужащих. Официально документ пока не обнародован.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что если намерение Трампа сократить воинский контингент в Германии будет реализовано, это не будет отвечать интересам США. При этом министр признал, что отношения Германии с крупнейшим партнером по НАТО сейчас складываются тяжело.

Трамп не раз критиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. Он утверждал, что Германия платит взносы в размере 1% от своего ВВП, а США – 4%. В 2018 году американский президент угрожал выйти из Альянса.