Когда откроется Европа?

08.06.2020, 18:55, Разное

Это произойдет не раньше начала июля, зато единым блоком.

Теперь уже более или менее ясно: Европа постепенно открывает свои границы, хаотично закрытые из-за коронавируса. Сначала вернется свобода передвижения внутри Европейского союза как единого целого, а потом откроется нормальное сообщение ЕС с внешним миром. В том числе с Россией. И только единым блоком.

По итогам состоявшегося в пятницу совещания министров внутренних дел стран ЕС, проведенного в форме видеоконференции, названы сроки отмены паспортного контроля на внутренних границах шенгенского пространства и восстановления свободы передвижения между всеми странами Союза. Это условие для следующего шага — снятия действующих с 17 марта ограничений на въезд в Евросоюз и выезд из него.

«После сегодняшней дискуссии лично я считаю, что мы вернемся к полному функционированию шенгенского пространства и свободе передвижения жителей ЕС не позднее конца июня», — сказала комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон. Она отметила, что это мнение получило широкую поддержку стран — членов ЕС и основано на анализе эпидемиологической обстановки COVID-19.

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон. Фото: Reuters

Министр внутренних дел Бельгии Петер де Крем поспешил сообщить эту новость по телевидению RTL согражданам, которые с нетерпением ее ждали. Их страна мала и к тому же не избалована солнцем, а сезон летних отпусков совсем близко.

Большинство стран Шенгена договорились открыть внутренние границы с 15 июня, сказал он.

«Было почти единодушие. Бельгия ясно заявила, что открывает свои границы с этой даты. За нами последовали многие страны, но остались некоторые, которые еще не приняли решения». Прежде всего, конечно, Испания. С ней пока не совсем ясно. В четверг она объявила, что откроет сухопутные границы с Францией и Португалией 1 июля, а не 22 июня, как сообщала ранее. Министры ЕС записали дату 1 июля как ориентир для возобновления международного транспортного сообщения и туризма.

Существует некоторая какофония в сообщениях: правительство Чехии, например, объявило утром в пятницу, что ее границы с Австрией и Германией откроются уже в полдень того же дня, то есть на 10 дней раньше, чем ожидалось. Ситуация меняется в зависимости от настроений правительств, принимающих решения, но общий вектор понятен.

«Следующая важная проблема заключается в том, как быть с ограничениями, введенными на внешних границах ЕС, — продолжила Йохансон. — Есть широкое согласие между государствами-членами в том, что сначала надо открыть внутренние границы, а потом идти к открытию внешних».

Министр внутренних дел Бельгии Петер де Крем. Фото: ЕРА

В общем, никто не хочет ломать шенгенских порядков, открываться выборочно в соответствии со своими симпатиями или антипатиями за пределами Союза.

Вывод «экспертов» российских телеканалов о том, что коронавирус расколол шенгенскую Европу открытых границ, обернулся очередным фейком.

Если режим внутренних границ нормализуется до конца июня, то ограничения на необязательные поездки в ЕС и из него будут сняты в начале июля. Все страны ЕС согласились провести этот процесс согласованно между собой и Брюсселем недискриминационным образом.

То есть свободой передвижения должны пользоваться все жители шенгенских стран независимо от гражданства. Но пока не все страны ЕС одинаково видят критерии, которые следует учитывать при открытии внешних границ.

На прошлой неделе Франция предложила идею открытия с 1 июля, но с ограничениями для выходцев из определенных стран. А Греция, чья экономика сильно зависит от туризма, 29 мая объявила, что с 15 июня откроет въезд из стран без обязательного карантина по своему списку, который включал государства, не входящие в ЕС и шенгенскую зону, такие как Австралия, Китай, Южная Корея. Но в нем не было Бельгии, Великобритании, Франции, Испании…

Рабочий дезинфицирует шезлонг на пляже в Афинах. Фото: ЕРА

По словам министра де Крема, разговор о нормализации сообщения между шенгенским пространством и внешним миром, об условиях въезда в ЕС путешественников из разных стран, скорее всего, состоится между 15 июня и 1 июля.

Органы здравоохранения ЕС четко сказали, что при соблюдении таких профилактических мер, как физическое дистанцирование, больше нет никаких оснований для дополнительных ограничений на поездки или пограничного контроля в пределах шенгенской зоны, пояснила европейский комиссар Йоханссон.

Между тем в аэропорту Брюсселя полным ходом идет подготовка к его открытию для пассажиров 15 июня. Сначала будет предложено 60 направлений 20 компаниями. Аэропорт представил журналистам, как это будет происходить.

Перед входом в зал вылетов наглядные вывески предупреждают о санитарных требованиях: социальной дистанции, ношении маски и дезинфекции рук. У каждого пассажира будут дистанционно измерять температуру. Она должна быть не выше 38 градусов. Те, у кого окажется выше, должны пройти к медикам, чтобы понять, есть ли у них симптомы COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как Монмартр отмучился. Сцены из жизни счастливых парижан после 55 дней карантина: видео

Каждый пассажир должен носить маску и на борту самолета. По понятным причинам социальное дистанцирование там не всегда обеспечено. Пока в самолетах не убавлено число мест. Для рентабельности перевозок нужна заполняемость.

Как объяснил в интервью RTL представитель авиакомпании Tui Fly, если в каждом ряду одно место пустует, рейс уже невыгоден.

Время посадки должно быть увеличено, учитывая расстояние между пассажирами в очередях и помещениях. На борту в распоряжении всех пассажиров есть дезинфицирующий гель. В самомолете есть фильтры, которые очищают воздух.

Администратор ресторана измеряет столик для соблюдения посетителями безопасных границ, Брюссель. Фото: Reuters

Количество направлений, по которым можно будет вылететь из Брюсселя, в разгар летних отпусков должно превысить сотню. В июне авиагавань предложит 10% от обычного числа своих регулярных рейсов с прицелом на 20% к середине лета. К концу года — 50% нормальной мощности, к лету 2021 года — 100%, обещает глава компании Brussels Airlines Дитер Вранкс.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе