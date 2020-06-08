Германия заявляет, что не получала официального подтверждения планов США по сокращению контингента

08.06.2020, 18:54, Новости дня

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в понедельник, что не получала официального подтверждения по поводу планов США вывести более четверти размещенных в Германии американских военнослужащих.

В прошлую пятницу газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сократить американский контингент в Германии на 9500, т.е. до 25 000. Газета New York Times в субботу написала, что министр обороны Марк Эспер одобрил этот шаг.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Крамп-Карренбауэр сказала, что правительство Германии не может строить предположений о дальнейшем развитии событий, поскольку об этих планах ему известно только из сообщений СМИ. Она добавила, что «присутствие американских военнослужащих в Германии служит общей безопасности НАТО».

В настоящий момент в рамках долгосрочной договоренности между союзниками в Германии находятся 34 500 американских военных. По словам Крамп-Карренбауэр, они хорошо интегрированы и стали реальной составляющей германского общества.

Предполагаемый план вывода войск вписывается в проводимую Трампом внешнеполитическую стратегию «Америка прежде всего». Президент нередко говорит о том, что союзники США должны брать на себя больше ответственности за собственную оборону.