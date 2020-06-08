 

Остатки шторма «Кристобаль» движутся вглубь территории США

08.06.2020, 18:54, Новости дня

Остатки тропического шторма «Кристобаль» в понедельник движутся вглубь континентальной территории США. Шторм достиг побережья в воскресенье, вызвав затопления прибрежных областей на протяжении 290 км в штатах Луизиана и Миссисипи.

Обрушившись на Луизиану, шторм принес с собой проливные дожди и ветры с максимальной скоростью д 85 км/ч. В отдельных районах Миссисипи произошли наводнения. Последствия шторма ощутила на себе и Флорида.

В городе Килн в Миссисипи из-за дождя и штормовых волн всего за несколько часов резко поднялся уровень воды, в результате чего затопило улицы и некоторые дома. В окрестностях Нового Орлеана в воскресенье даже наблюдались затопления.

Метеорологи во Флориде сообщают, что шторм в субботу вызвал торнадо в окрестностях Орландо, в результате чего были повреждены несколько домов и обрушились деревья. О пострадавших не сообщается.

Теперь «Кристобаль», ослабнув до категории тропической депрессии, двигается на север-северо-запад со скоростью 16 км/ч. Как ожидается, в понедельник продолжатся наводнения в северной части побережья Мексиканского залива.

Метеорологи прогнозируют, что в течение следующих дней шторм будет двигаться в сторону среднего запада, принеся с собой проливные дожди и паводки.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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