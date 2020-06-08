 

В Великобритании заявили об эпидемии смертей пожилых людей в одиночестве

08.06.2020, 18:53, Новости дня

Британские медики заявляют, что в стране новая эпидемия – «эпидемия одиночества»: только в Лондоне за три месяца весны умерли десятки пожилых людей, а тела их нашли только через одну-две недели, пишет The Guardian.

По мнению врачей, коронавирус обнажил проблему уязвимости пенсионеров, живущих в одиночестве и не имеющих близких. Так, профессор Мартин Маршалл, который возглавляет Королевский колледж семейных врачей, назвал это явление «эпидемией одиночества», приводит текст статьи британского издания «Царьград».

Указывается, что в одном только Лондоне за весну было зафиксировано несколько десятков подобных случаев – умерших находили лишь через одну-две недели.

При этом руководитель благотворительной организации Age UK Кэролайн Абрахамс заявила, что во время пандемии значительно снизилось число обращений пенсионеров в случае тяжелых болезней.

«Мы всегда боялись, что некоторые пожилые люди будут найдены мертвыми в одиночестве дома, либо будучи жертвами вируса, либо умершими от чего-то еще, и крайне печально обнаружить, что это действительно так», – отметила она.

Ранее британские СМИ также заметили, что пандемия привлекла внимание к проблеме социального неравенства и росту обездоленности представителей африканского и азиатского происхождения и групп этнических меньшинств в Британии: именно в этой группе жителей страны оказалась непропорционально высокая смертность от коронавируса.



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