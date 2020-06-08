 

Лана Свит прояснила слухи о своих отношениях с Григорием Лепсом

08.06.2020, 18:53, Разное

Лана Свит прокомментировала слухи о своих отношениях с Григорием Лепсом. Певица назвала артиста хорошим человеком, внимательно и заботливо относящимся ко всем женщинам.
В последнее время появилась информация о тайном романе Григория Лепса с певицей Ланой Свит. Исполнительница ранее снималась в клипе музыканта на песню «Я стану водопадом». Сам артист на протяжении многих лет женат на Анне Шаплыковой, и у них есть общие наследники. Супруги никогда не давали поводов для слухов о проблемах в отношениях, а также об изменах певца. Сама Лана Свит опровергла информацию о романе с Лепсом, отметив, что это «ерунда». В то же время певица понимает причины разных слухов вокруг исполнителя хита «Самый лучший день», поскольку он является харизматичным мужчиной, обладающим уникальной положительной энергетикой.

По словам Свит, ее связывают замечательные отношения с Лепсом, однако они не имеют романтического характера.



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