Мнение: Инструктаж о случаях гибели военных ВСУ от употребления спиртного и наркотиков

08.06.2020, 18:50, Разное

Инструктаж о случаях гибели военных ВСУ от употребления спиртного и наркотиков

Официальные спикеры ВСУ любят рассказывать, что заявления военных представителей ДНР и ЛНР о пьянстве и связанных с ним последствий на позициях ВСУ в зоне ООС, это выдумки и военная пропаганда. Тем не менее, эти попытки оправдаться разрушаются как практическими историями, попадающими в СМИ (как это было с бойцом 95-й десантно-штурмовой бригады, который напился, накурился и ушел в Крым в состоянии полного неадеквата), так и собственными документами ВСУ, которые утекают из украинских силовых структур (ВСУ, МВД, НГУ, ГУР МОУ) и выкладываются спецслужбами ДНР или ЛНР, а также разнообразными донецкими или украинскими хакерами.

Очередную порцию документов на тему повального пьянства в украинских формированиях опубликовал небезызвестный «Джокер ДНР», которые уже 2-й год активно публикует различные документы, утащенные из украинских штабов.

На этот раз были выложены документы из воинской части А2556 оперативного командования «Запад», где с бойцами проводили инструктаж на тему последствий алкоголизма и употребления наркотиков, которые приводили к смерти солдат и офицеров ВСУ.

Как не трудно догадаться, речь идет не об абстрактных рассказах про вред алкоголя и наркотиков, а о вполне конкретных примерах, когда употребление спиртного и различной дури приводило к смертям, которые как правило записываются в небоевые потери, о которых регулярно сообщают в ДНР и ЛНР.

Уже давно не секрет, что в силу среднеинтенсивных боевых действий небоевые потери ВСУ превышают боевые. Смерти от передозировки наркотиков, самоубийства вследствие неадекватного состояния, походы на минное поле в состоянии алкогольного опьянения, побеги в Крым после употребления наркотиков, пьяные разборки как в тылу, так и на фронте, прямо в окопах и блиндажах со смертельным исходом и членовредительством. Все это сопровождает ВСУ с начала карательной операции на Донбассе, а с переходом войны в позиционную стадию, все это расцвело пышным цветом.

Объективности ради надо указать, что такие проблемы встречаются и в армиях народных республик. Истории с пьянством на позициях памятны еще по 2014-му году, но конечно такого кол-ва небоевых потерь как в ВСУ у ЛДНР нет, причем часть этих потерь у ВСУ приходится на части, которые находятся глубоко в тылу или же вовсе за пределами зоны ООС.

В целом, можно говорить, что такие инструктажи, как в указанной воинской части помогают слабо, так как скандальные истории, где замешаны алкоголь и наркотики, в ВСУ происходят с завидной регулярностью.

https://asd.news/articles/ukraina/sbrod-avatarov-u-granits-rossii/ – цинк