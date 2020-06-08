Глава Ингушетии поблагодарил московских врачей

08.06.2020, 18:48, Новости дня

Глава Ингушетии Махмут-али Калиматов выразил благодарность московским врачам, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.

«Тот труд, который вы вложили, он с благодарностью воспринят каждым врачом и жителем», – сказал он на видео, опубликованном в Instagram главы республики.

По словам Калиматова, это было очень полезно и для борьбы с коронавирусом, и для опыта местных врачей. Также важна была и «моральная поддержка от людей, которые десантом здесь высадились», заметил глава Ингушетии.

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Спасибо московским врачам за помощь, труд и моральную поддержку нашим медикам. #Ингушетия #ингуш #ри #06регион #врачи #Калиматов

Публикация от Махмуд-Али Калиматов (@kalimatov_mm) 8 Июн 2020 в 8:16 PDT

30 мая самолет с оборудованием для борьбы с коронавирусом приземлился в Магасе. На борту находилось несколько десятков тонн груза, в том числе аппараты неинвазивной вентиляции легких, кислородные концентраторы, тепловизоры, экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, очки и медикаменты. Это был второй специальный борт, прибывший в республику: ранее лекарства привезла с собой группа столичных медиков, прилетевших для оказания методической и практической поддержки местным врачам.

Поручение об оказании помощи субъектам, находящимся в сложной эпидемиологической ситуации, было дано Владимиром Путиным 27 мая во время встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным.